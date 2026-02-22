セレッソ大阪のDF大畑歩夢が見せた“決死のスーパーブロック”が話題となっている。C大阪は２月22日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第３節でサンフレッチェ広島とホームで対戦。１−２で敗れはしたものの、スタジアムをどよめかせたプレーがあった。圧巻のシーンは０−０で迎えた22分だ。カウンターを受け、ペナルティエリア左から広島の小原基樹にコントロールシュートを放たれる。GKの手は届かず、ボールはゴール