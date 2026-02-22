津波や洪水の際、一時的な避難場所になるよう改修された、広島市中心部のビルがお披露目されました。広島市中区八丁堀にあるビルの内覧会には、関係者など約50人が参加しました。このビルは築46年で、耐震性や防災性能に課題がありました。地元の建築会社2社が連携し、ビルを改修。屋上を防水加工したほか、太陽光パネルで発電した電気を非常用に蓄電する設備も設けたことで、浸水時の一時的な避難場所に指定されました。指定は、