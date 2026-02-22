「オープン戦、ＤｅＮＡ−楽天」（２２日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）守護神奪還を狙うＤｅＮＡ・山崎康晃投手が九回から登板。今年初実戦のマウンドで１回無安打無失点に抑えた。今キャンプでは、直球の威力を取り戻すためインステップだった投球フォームを修正。その成果が随所に見られ、「ゼロに抑えたことは本当に収穫。ここまでやってきたことを一つずつ積み重ねて形になったことは、僕にとっても一つ自分自身