浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２２日、準決勝戦が行われた。９Ｒに出走した金子大輔（４５＝浜松）は最終周で逃げる佐藤励をかわして１着ゴール。優出一番乗りを決めた。８番車と大外。「スタートは失敗してしまったけど、８枠だったのでまだ良かった。内枠なら包まれていたと思う」とスタートは決まらなかったが外を回って浮上。バックで内に潜り込み３番手と序盤で好展開をつくり、勝利を手にした。