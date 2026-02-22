東京女子プロレスの荒井優希が、頂点取りへ悲壮な決意を示した。荒井は３月２９日、東京・両国国技館大会で、渡辺未詩の保持するプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑戦する。２２日の岡山大会では６人タッグによる前哨戦が組まれ、両者は激しく火花を散らした。試合はエルボーの打ち合いからヒートアップ。荒井は得意のサソリ固めで渡辺を捕獲しようとしたが、王者は驚異の脚力でこれを強引に切り返し、実力差を見せつけた