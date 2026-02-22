◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の荒巻悠内野手が「８番・一塁」で先発出場し、３打数２安打１打点で存在感を示した。１点リードの２回２死二塁で中日先発・金丸の外角スライダーを中前適時打。２点リードの７回無死一塁では近藤の高めスライダーをライナーで右前へ運び、ヒットエンドランで一、三塁と好機を拡大した。「ゴロが打てなかったので結果オーライです」と反省しつつも、昨季打率１割６分７厘と苦