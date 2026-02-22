ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は22日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、23日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。前沢丈史（40）が地元・東京支部勢で唯一の6強入りをはあした。イン戦の11Rは1マークの旋回半径が大きくなり、2コースの西岡顕心に差し切られたが2着。江戸川開催だった1018年2月14日の関東地区選手権以来、2回目のG1優勝戦進出を決めた。2連対率48.3％の相棒56号機