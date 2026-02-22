NMB48の坂下真心（21）が、22日に大阪市内で開催された『大阪マラソン2026』でフルマラソンに挑戦し、その後無念の思いを自身のXにつづった。【写真】大阪マラソンに挑戦したNMB48メンバー坂下は「沿道やコースでの応援ありがとうございました全部に応えることができず心残りですがとても力になりました」と感謝。そして「ラスト1キロ弱で脱水症状で意識がなくなり、そのまま救急車で搬送されました。熱中症と肉離れとのこ