【キーウ＝倉茂由美子】ロシアによるウクライナ侵略は２４日、開始から４年を迎える。昨年１月に就任した米国のトランプ大統領が侵略終結に向けた交渉を仲介したが、和平実現への道筋は描けていない。ロシアはウクライナへの攻撃を続けており、国連によると、ウクライナでの民間人の死者は、７００人以上の子どもを含め計１万５０００人を超えた。負傷した民間人は４万１０００人余り。昨年１年間の死傷者は計１万４６００人超