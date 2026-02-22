[2.22 J2・J3百年構想リーグEAST-A第3節 栃木SC 1-2 仙台 カンセキ]中央大からベガルタ仙台に加入したルーキーMF杉山耀建が22日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第3節の栃木SC戦でプロ初ゴールとなる逆転弾を決め、チームの開幕3連勝に大きく貢献した。開幕から3試合連続で先発入りした杉山は1-1で迎えた後半31分、DF菅田真啓からのロングボールを左サイドで収めるとカットインでペナルティエリア内に切り込んで右足一閃。ゴール