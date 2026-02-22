日本スケート連盟は18日、公式Instagramを更新。フィギュアスケート・ペアで金メダル獲得の「りくりゅう」こと、木原龍一（33）と三浦璃来（24）らのオフショットを公開した。 【画像】「時間止まってる？」元フィギュア代表・八木沼純子、最新ショットにネット民から驚きの声 「奇跡の50代だと思う」「本物の魔女なのかもしれない」 「どういう感じで応援していたかを再現している木原龍一選手」と、題されて投