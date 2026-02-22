元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。記者時代の苦労を明かした。お笑いコンビ「たんぽぽ」川村エミコから「苦労話とか、今までの。あったらうかがいたいんですけれども」と振られ、丸岡は「報道とかでですか」と日本テレビの報道局の記者時代について言及。「最初は警視庁の捜査一課担当になったんですよね」と回顧。「事件事故が凄く多