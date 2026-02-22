ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は22日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、23日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。板橋侑我（29＝静岡）は1号艇の準優勝戦10Rで、1マーク先マイのターンが流れて湯川浩司の差しを許した。2周1マークで永井彪也に懐を突かれ3番手に後退したが、続く2マークで内を突いて再逆転。2着で優勝戦進出切符をつかんだ。「波には強い方だと思っているけど、今ま