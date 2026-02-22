巨人の小林誠司捕手（36）が22日、自身の公式インスタグラムを更新し、ロッキーズの菅野智之投手（36）との2ショット写真を公開した。小林は「合流したばかりで、会いに来てくれてありがとう！」と2人が笑顔で並ぶ姿を披露。この日、WBCで2連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流したばかりの菅野が、同じく宮崎で行われている巨人の2軍キャンプを訪れたことを報告した。「やっぱり会うと元気が出る！」とつづり「WBC、智