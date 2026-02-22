◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのペアで日本史上初となる金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。21日にはエキシビションで会場をおおいにわかせました。三浦選手と木原選手は、ショートプログラムでリフトの演技失敗があり5位スタート。木原選手はミスを悔やみ、涙を流しました。それでも翌日のフリースケーティン