2月21日（土）・22日（日）の2日間にわたり東京・Bunkamuraオーチャードホールで開催されたジョシュ・グローバンの15年ぶりとなる来日公演。その初日にYOSHIKIがスペシャルゲストとして出演し、名曲「ENDLESS RAIN」を披露した。公演終盤のアンコールでYOSHIKIがステージに登場すると、会場は大きな歓声に包まれ、ステージにはジョシュと二人だけの空間が広がった。静かに奏でられるピアノの旋律の中、ジョシュが日本語で「ENDLESS