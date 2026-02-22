これは、筆者が父と学校の懇談会に参加したときのこと。母の代わりに父と参加することになった、学校の懇談会。慣れない場に戸惑いながらも、私は父の様子を気にかけていました。しかし会が進むにつれ、普段は見せない父の意外な一面に触れることに。何気ない出来事をきっかけに、父への見方が少しずつ変わっていく心の変化を描いたエピソードです。 緊張しながら向かった懇談会 これは、私が父と一緒に学校の懇談会に参