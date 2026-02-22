ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートが日本で大いに盛り上がった。団体銀メダルを皮切りに、ペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組、男子銀メダルの鍵山優真、銅メダルの佐藤駿、女子銀メダルの坂本花織、銅メダルの中井亜美とメダルラッシュ。選手同士の友好的な交流も注目され、「フィギュアって世界平和」「世界平和の祭典ここにあり」などの声が。そんな日本フィギュア界への未来に向けたイベン