東京V、広島が首位に立つ明治安田J1百年構想リーグは2月21、22日に第3節を迎えた。最新の順位表に「混戦の幕開け！」「広島が圧巻の強さ」など、各地区の動向に注目が集まっている。WESTでは、サンフレッチェ広島がセレッソ大阪に2-1で勝利し、勝点8で首位となった。京都サンガF.C.がアビスパ福岡を2-0で下し、勝点6で2位につけている。ガンバ大阪はファジアーノ岡山に2-1で勝利し、勝点6で3位に位置している。EASTでは、東