Kis-My-Ft2の千賀健永が、22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）内の人気企画｢サビだけカラオケ｣に挑戦した（※以下、ネタバレを含みます）。【動画】千賀『鬼レンチャン』初参戦も…“まぶし”と“改名”の危機？デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2から、グループ屈指の歌唱力を誇る千賀が待望の初参戦。緊張のあまり言葉を失う場面も見られるが、気合は十分。番組で記録に伸び悩む後輩、濱田