◇練習試合ロッテ18―0韓国ハンファ（2026年2月22日糸満）3回まで0―0の展開も終わってみれば、22安打の猛攻で18点を奪って大勝。口火を切ったのは3番・二塁で出場した池田来翔だった。4回先頭で1ボール1ストラライクからの内角高めの直球を強振。ライナー性の強い打球はフェンスを越え、左翼芝生席で弾んだ。今春1号。ただ、安打はその1本のみで2度の併殺打もあり、本人は「でも、そのあとの打席が…」と満足していない