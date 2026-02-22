神奈川県小田原市の畑でたき火が燃え広がって火事になり、消火活動が続けられています。【映像】畑のたき火が燃え広がる様子正午ごろ、小田原市羽根尾の畑で「たき火が広がってしまった」と119番通報がありました。消防によりますと、ポンプ車など6台が出動し現在も消火活動が続いています。この火事で活動中の消防隊員1人がけがをしたということです。小田原市には、けさから強風注意報が出ていて、午後2時すぎに11.1メート