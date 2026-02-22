札幌市白石区で乗用車がコンビニエンスストアに突っ込む事故がありました。駐車場でバックする際に店に衝突したということです。店の窓枠が大きく曲がっています。事故があったのは、札幌市白石区にあるコンビニエンスストアで、午後4時前、乗用車を運転する男性本人から警察に通報がありました。警察によりますと、男性が運転する乗用車が駐車場でバックをする際に店に突っ込んだということです。この事故によるけが人はいません