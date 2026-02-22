道内ではきょう火事が相次ぎ、滝川市では空き家から出火しました。火事があったのは、滝川市本町にある空き家です。きょう午前9時前、通行人から「軒先から煙が見える」と消防に通報がありました。この火事によるけが人はいません。出火当時、空き家の所有者が室内でストーブを使用していたということで警察と消防で火の出た原因を詳しく調べています。また、恵庭市栄恵町の共同住宅でも、火事があり、午前11時ごろ「3階から