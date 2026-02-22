人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）人間関係で苦労しがち。控えめにして自分を守るように。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）家でのんびりする時間をできるだけ多くして。心が和むはず。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）自分を変えるいい