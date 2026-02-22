サッカーの明治安田J2‐J3百年構想リーグで、ツエーゲン金沢は22日、アウェイでJ3の高知ユナイテッドSCと対戦し、点を取り合う展開も、勝利を掴めませんでした。前半、高知に攻め込まれ、3点リードを許した、ツエーゲン。果敢に攻め立てますが、相手キーパーに阻まれ得点につながりません。迎えた後半は一転、ツエーゲンのペースに。10分、毛利のフリーキックに山本が、ヘディングであわせネットを揺らします。49分には、コーナー