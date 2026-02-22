2大会連続でWBCメンバーに選出され、中心打者として活躍が期待されるソフトバンクの近藤健介外野手（32）が前中日監督・立浪和義氏（56）のインタビューに応じ、注目されるWBCでの打順について希望を語った。フジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45、この日は深夜0・45）が21日深夜に放送され、立浪氏は宮崎で行われている侍ジャパンの事前合宿を取材してから東京に行き、番組に生出演。立浪氏が近藤を取材し