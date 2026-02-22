今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）は熊本競輪場で22日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、23日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。47歳の荒井崇博（長崎・82期）が昨年11月の競輪祭に続きG1決勝入り。地元地区の牙城を守った。目標の嘉永泰斗が最終2センターで上がると、内を突いて3着に入った。「（嘉永と）雰囲気が一緒だったので、作戦はなかった。（嘉永）泰斗の後輪しか見て