貨物船に立ち入る運輸安全委員会の船舶事故調査官＝22日午後、三重県鳥羽市三重県鳥羽市沖で貨物船と遊漁船が衝突し釣り客2人が死亡した事故で、運輸安全委員会の船舶事故調査官は22日に調査を始め、貨物船の乗組員に聞き取りを実施したほか、船体の損傷状況を確認した。鳥羽海上保安部は、業務上過失致死と業務上過失往来危険の疑いで逮捕した2等航海士の杉本波音容疑者（21）＝兵庫県洲本市＝を同日送検した。保安部によると