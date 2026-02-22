九州各地のジュニアラグビーチームが集結した「熊本ラグビースクール祭」が22日、菊陽町の菊陽杉並木公園で初めて開催されました。「キャロット杯」と銘打つ大会には、九州各地の8つの小学生ラグビーチームおよそ500人が参加し、学年ごとに分かれて交流戦やトーナメント戦を行いました。