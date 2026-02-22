昨年8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が22日に自身のインスタグラムを更新。第1子女児誕生を報告した。また、弟で前IBF世界同級王者の銀次朗氏（26）の退院が3月末に延期となったことも伝えた。優大氏は「銀の退院が3月末に伸びました。行政の許可が降りないと退院後にリハビリやデイサービスを使えない為それ待ちです。銀に申し訳ない。早く退院したいはずです」と、当初は2月に退院予定だ