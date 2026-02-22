牧山弘恵氏立憲民主党神奈川県連は２２日、任期満了に伴う代表選を告示し、現代表の牧山弘恵氏（参院神奈川選挙区）のみが立候補を届け出た。所属議員による持ち回りの会議と３月１日に開かれる県連大会の承認を経て、無投票での再選が決まる見通し。任期は２年間。牧山氏は参院当選４回。衆院選前の１月に立民と公明党による新党「中道改革連合」が結成され、当時の立民県連代表ら衆院議員が中道へ合流したことを受け、牧山氏