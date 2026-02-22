浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２２日、準決勝戦が行われた。９Ｒに登場した森且行（５２＝川口）は４着に終わり、優出はならなかった。スタートで飛び出せず６番手発進。前で佐藤貴也、松本康の接触があり着が上がった形で「伸びを出そうとセッティングを変えたけど、伸びなかった。４日目より感じは良くなかった。試走タイムも出ない」と厳しい表情で振り返った。「キャブの調整じゃないね。ヘッド周