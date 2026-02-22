楽天から巨人に移籍した則本昂大投手（３５）が２２日にオープン戦・中日戦（北谷）に先発。オープン戦初登板で２回２０球を投げ、無安打２奪三振と快投した。初回に先頭の岡林を１球で遊飛に打ち取ると、続く田中＆上林に連続で空振り三振に。２回は細川とサノーを右飛に仕留めて最終打者のカリステを遊ゴロに抑え、２回完全投球を披露した。試合後に取材に応じた則本は「ホッとした」と胸をなでおろし、「チェンジアップが