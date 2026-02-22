ドジャース７年目を迎えるムーキー・ベッツ内野手（３３）がチームへの献身的な強い思いを打ち明けている。３連覇と自身５度目のワールドシリーズ制覇を狙うが、その役割は変化しつつある。ベッツは「ただ勝ちたいだけ。僕はダメでも構わない。勝てればそれでいいんだ。もう年だから自分のことなんて気にしていられない。人生は俺だけのものじゃない。子供がいる、家族を養う。このチームも守らなきゃいけない。他人のためにそ