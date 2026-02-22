キム「（お肌のケアは）とても楽しいですよ」ドジャースのキム・ヘソン内野手が21日（日本時間22日）、オープン戦の中継中にベンチで地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューを受け、美容に関するやり取りが放送された。“美容男子”ぶりにレポーターのキルステン・ワトソンさんも笑顔になった。大差がついた5回裏1死一塁の場面だった。ワトソンさんは「スキンケアルーティンについて後でお話をお聞きします