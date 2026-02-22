日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が２２日、ミラノ市内で会見した。スピードスケート女子で今大会３個の銅メダルを獲得した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）を祝福した。橋本会長自身もスピードスケートで銅メダルを獲得。２１日には高木から直接３個の銅メダルを見せてもらい、「感極まって泣いてしまった。スケート競技をやってきた一人として、高木美帆さんには敬意と感謝という言葉だけではつくすことのでき