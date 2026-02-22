日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が２２日、ミラノ・コルティナ五輪閉幕に向けた会見に臨んだ。今大会、史上最多２４個のメダルを獲得した日本選手団だが、ミラノの地ではフィギュアスケートで日本勢が過去最多となる６個のメダルを獲得。橋本会長は「フィギュアは本当に素晴らしかった」と、大きくうなずいた。日本は団体で銀メダル、ペアで史上初の金メダル、男女シングルでそれぞれ銀、銅メダルを獲得。ペア