◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節水戸１―１（ＰＫ３―５）千葉（２２日・Ｋｓスタ）千葉はアウェーで同じく昇格組の水戸と対戦し、１―１（ＰＫ３―５）で０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦２〇１フクアリ）以来のＪ１の舞台での勝利とはならなかった。古巣対戦を終えたＭＦ津久井匠海は「この光景は忘れられないですし、戻ってきて少しは成長した姿を見せられたのかな」と試合を振り返った。前半３１分にこぼれ球