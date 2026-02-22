◆オープン戦ヤクルト１―１２阪神（２２日・浦添）阪神打線が爆発し、１２得点を挙げて大勝した。１８年３月１６日の楽天戦以来となる２０安打を記録。３安打の前川は「久しぶりに振り切れた打球が打てたので良かった。波があったらダメだと思うので、結果と内容は両方追い求めていきたい」と、慢心せずに切り替えた。２回１死、カウント１―１からヤクルト・奥川のスライダーを捉え、右翼スタンドへ先制ソロをたたき込んだ