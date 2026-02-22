◇練習試合ロッテ18―0ハンファ（2026年2月22日糸満）ロッテ・山口航輝が今春2号となる左越え3ランを含め3安打4打点と気を吐いた。2回の第1打席は見逃し三振、4回の第2打席も中飛球に倒れたが、打者一巡して回ってきた第3打席で左中間二塁打、5回には1死二、三塁から左翼芝生席に飛び込む3ラン、そして6回の第5打席では左翼線二塁打を放った。一発については「完全に風です」と強風の“アシスト”を認めつつ、「1、2打