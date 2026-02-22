◇練習試合ロッテ18―0ハンファ（2026年2月22日糸満）ロッテは先発の田中晴也は今春2度目の先発で3回を3安打無失点に抑えた。初回いきなり先頭打者に中前打を許したものの、三ゴロ併殺で切り抜け、2回は3者凡退。3回には2死満塁のピンチを招いきながらも、前回15日のヤクルト戦に続いて無失点で登板を終えた。最速152キロを計測。右腕は「前回登板から真っ直ぐの出力をもう一個上げたいっていうところと、あとは意図を持