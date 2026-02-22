私はルイカ（30代）。先日、ママ友のフタセさん（30代）の旦那さんに私の娘・モモ（4）が怒鳴られて以来、フタセさんとはお付き合いをやめました。同じく3家庭で仲よくしていたミカさん（30代）も、フタセさんの旦那さんから、怒鳴るような調子で苦情の連絡がきたようで付き合いを控えると言っていました。今まで仲よくしていただけに、残念な気持ちもありますが、それよりも今はとにかく関わりたくないし、娘のフォローもしてあげ