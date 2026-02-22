わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第2話微笑ましい【編集部コメント】「ほら！リカちゃんいるよ！」と言いながらケンシンくんの背中を押すエツコさん。その姿はまるで「友達の好きな人を見つけて、友達の背中を押す思春期女子」