原爆資料館が１年に１回行われる展示資料の入れ替えを終えました。 １週間ぶりの開館とあって館内は多くの人が訪れていました。 ６日間の休館中に被爆遺品や「原爆の絵」など５３点が入れ替えられたということです。 新たに加わった「建物疎開の作業現場で被爆死した中学生の半ズボン」などに多くの人が見入っていました。 原爆資料館 下村優学芸員「当時どのような生活の中で、どのような形で被爆に遭われたかというのをご想