2月22日は語呂合わせで「猫の日」です。鹿児島市の仙巌園にある猫をまつる神社では飼い猫の長寿を願う祈願祭が行われました。鹿児島市の仙巌園にある全国でも珍しい「猫神社」。島津家17代当主、島津義弘公が朝鮮出兵の際、7匹の猫を連れていきその内、無事に帰ってきた2匹がまつられています。毎年、猫の日に合わせて飼い猫の長寿を願う祈願祭が行われていて2026年は全国各地の約100匹の飼い猫の健康が祈願されました。（参