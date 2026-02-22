日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２２日、ミラノ・コルティナ五輪の総括会見を行った。問題となっているＳＮＳなどでの選手への誹謗中傷について、今大会はイタリアと日本に対策拠点を設け、２４時間体制で対策。誹謗中傷対策グループによると、投稿数２４万５４９３件（１月１８日の結団式から換算。ポジティブとネガティブ全て含めたもの）。削除申請は１９１９件、削除が確認できたのは３７１件だった。担当者は「投稿