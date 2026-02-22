サッカー・明治安田J2・J3百年構想リーグ 第3節で、ロアッソ熊本は22日、ホームのえがお健康スタジアムでギラヴァンツ北九州と対戦し、4対1で快勝しました。強風の中の試合となった、ロアッソ熊本。開始早々に先制を許してしまいますが、前半42分、大本祐槻㊶のラインギリギリでのクロスにベ・ジョンミン⑪が頭で合わせて同点に追いつきます。後半も積極的に攻撃を仕掛けるロアッソは、後半26分、途