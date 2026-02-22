俳優の木村拓哉（53）が22日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。初めて行く場所で大事だと感じていることを明かした。緊張しやすい性格と言う11歳のリスナーからのメールで、初めて行く場所に緊張するか？と聞かれた木村は「不安はないかな。楽しみでしかない」とし、「あと、初めて行く場所で大事なのは匂いだよね」と語った。さらに「それをどう自分が感じ取れるか。どの国に行ってもそうだけど、飛