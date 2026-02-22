「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・新庄剛志監督が、外野陣の守備に苦言を呈した。三回２死一、二塁からの左前打で二走の生還を許した場面に言及。「あれは刺さなあかんでしょ。（送球の）ラインがずれてる。ボールの勢いがなくてもラインが合ってたらアウトにできるプレー。あれがアウトにできないようじゃ、野球やってる間はレギュラーはちょっと難しいですね」と、水谷の